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Вышел трейлер драматической комедии «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером

Вышел трейлер драматической комедии «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером
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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер предстоящего фильма «Джей Келли». Уже 14 августа лента выйдет в зарубежных кинотеатрах, а в декабре станет доступна на онлайн-платформе.

«Джей Келли» расскажет о взаимоотношениях известного актёра и его менеджера. Вместе они отправляются в путешествие по Европе, по пути вспоминая истории из жизни и размышляя о своей судьбе. Главные роли исполнили Джордж Клуни и Адам Сэндлер.

Видео доступно в группе КИНОТВ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

В фильме также сыграли Лора Дерн, Райли Кио, Эмили Мортимер и Грета Гервиг. Режиссёр — Ноа Баумбак («История о супружестве», «Бесподобный мистер Фокс»).

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