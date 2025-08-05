Вышел трейлер драматической комедии «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер предстоящего фильма «Джей Келли». Уже 14 августа лента выйдет в зарубежных кинотеатрах, а в декабре станет доступна на онлайн-платформе.

«Джей Келли» расскажет о взаимоотношениях известного актёра и его менеджера. Вместе они отправляются в путешествие по Европе, по пути вспоминая истории из жизни и размышляя о своей судьбе. Главные роли исполнили Джордж Клуни и Адам Сэндлер.

Видео доступно в группе КИНОТВ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

В фильме также сыграли Лора Дерн, Райли Кио, Эмили Мортимер и Грета Гервиг. Режиссёр — Ноа Баумбак («История о супружестве», «Бесподобный мистер Фокс»).