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Игрок FaZe Broky: перерыв был необходим, сейчас моя главная цель — просто играть в CS2

Игрок FaZe Broky: перерыв был необходим, сейчас моя главная цель — просто играть в CS2
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Снайпер FaZe Clan Хельвийс Broky Сауканц прокомментировал своё возвращение в основной состав команды, отметив, что пауза в карьере оказалась своевременной и даже полезной.

Когда меня посадили на скамейку, мне позвонил тренер и сказал, что я не поеду на мэйджор. Учитывая, что это главное событие года, пропустить его было довольно тяжело.

По его словам, первые дни были эмоционально сложными, но со временем он понял, что это не наказание, а нужная передышка. Broky признался, что чувствовал выгорание.

Сейчас главная цель снайпера — сконцентрироваться исключительно на игре.

Я пытался вернуться на IEM Cologne и не читать, что там кто говорит, – просто сосредоточиться на своей игре. Сейчас я хочу продолжить в том же духе хотя бы в этом сезоне.

Broky снова стал частью стартового состава FaZe 9 июля, заменив в ростере Александра s1mple Костылева. Помимо личной мотивации, игрок обозначил и командную цель — достойное выступление на мэйджоре в Будапеште.

Ранее Broky достиг значимого рубежа, проведя свою 1000-ю карту в составе FaZe.

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