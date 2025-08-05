Абдурозик, Салах и лоб — Perfecto раскрыл необычные названия позиций в Virtus.pro

Игрок Virtus.pro по CS 2 Илья Perfecto Залуцкий поделился самыми нестандартными названиями игровых позиций, которые используются внутри команды на тренировках и официальных матчах.

«Абдурозик» — есть такая позиция. Это ничего себе. «Салах» на Anubis, когда заходишь на воду за террористов. И ещё есть «лоб», но это так себе.

Подобные термины — не редкость в киберспорте: команды часто дают позициям свои уникальные названия, которые могут быть связаны с мемами, игроками или просто ассоциациями. В CS 2 наряду с классическими «гусь», «скамейка» или «ниндзя» появляются и такие неформальные обозначения, понятные лишь внутри коллектива.

Напомним, Virtus.pro завершила своё выступление на IEM Cologne 2025, уступив HEROIC со счётом 0:2 и заняв 17–20-е место.