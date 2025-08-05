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Фильм Семья напрокат с Бренданом Фрейзером — дата выхода, трейлер, сюжет, когда выйдет

Вышел трейлер драмы «Семья напрокат» с Бренданом Фрейзером — премьера 21 ноября
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Кинокомпания Searchlight Pictures представила дебютный трейлер фильма «Семья напрокат». Драматическая лента с Бренданом Фрейзером в главной роли выйдет в мировой прокат 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Сюжет ленты посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его «семья».

Главную роль в «Семье напрокат» сыграл Брендан Фрейзер («Кит», «Мумия»). Режиссёром ленты выступила Хикари — автор японской драмы «37 секунд».

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