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Google представил ИИ-модель Genie 3, которая создаёт виртуальные миры в реальном времени

Google представил ИИ-модель Genie 3, которая создаёт виртуальные миры в реальном времени
Аудио-версия:
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Компания Google представила новую версию своей модели искусственного интеллекта Genie 3. Нейросеть позволяет создавать реалистичное видео в разрешении 720p по запросу пользователя.

В отличие от прошлых версий, ИИ научилась запоминать мир вокруг, даже когда пользователь отвернулся. Также модель научилась генерировать мир в течение нескольких минут — раньше её хватало всего на 10-20 секунд.

Видео доступно в группе Rozetked во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Google.

Genie 3 также может дополнить созданный мир по запросу пользователя — например, добавить проезжающего мимо человека или новые условия окружения.

Пока модель от Google сможет опробовать только ограниченное число пользователей и создателей контента: в компании хотят понять, какие риски и ошибки может содержать технология.

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