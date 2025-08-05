EA поделилась деталями режима Ultimate Team в EA Sports FC 26

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 26. В финальном видео авторы поделились новыми деталями игры и рассказали о главных нововведениях Ultimate Team, самого популярного режима во франшизе.

Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

В FC 26 Ultimate Team вернутся турниры — небольшие чемпионаты в духе Draft, где наибольшую награду получают лишь те, кто добрался до финала и победил. Разработчики будут постоянно обновлять условия и призы, в том числе за участие.

— небольшие чемпионаты в духе Draft, где наибольшую награду получают лишь те, кто добрался до финала и победил. Разработчики будут постоянно обновлять условия и призы, в том числе за участие. В UT добавят Серии испытаний — каждая из них состоит из набора матчей с различными условиями. Главный нюанс в том, что каждый последующий матч в серии необходимо сыграть новым составом, что делает режим более сложным испытанием. При поражении игрок не вылетает из серии, но получит более скромную награду.

— каждая из них состоит из набора матчей с различными условиями. Главный нюанс в том, что каждый последующий матч в серии необходимо сыграть новым составом, что делает режим более сложным испытанием. При поражении игрок не вылетает из серии, но получит более скромную награду. В еженедельных матчах Rivals введут различные бонусы . Помимо перехода в новые дивизионы, игроки также смогут выполнять небольшие испытания, чтобы получить дополнительные призы — они могут быть связаны с быстрым голом, пропуском не более трёх мячей и т.д.

. Помимо перехода в новые дивизионы, игроки также смогут выполнять небольшие испытания, чтобы получить дополнительные призы — они могут быть связаны с быстрым голом, пропуском не более трёх мячей и т.д. В более продвинутом режиме Champions больше не будет квалификаций — пользователи сразу становятся участниками, как только наберут 1000 очков в матчах RIvals. При этом в более низких дивизионах режим называется Challengers и предназначен для более расслабленной игры с игроками, сопоставимыми по уровню игры. Награды здесь, само собой, тоже не такие впечатляющие.

и предназначен для более расслабленной игры с игроками, сопоставимыми по уровню игры. Награды здесь, само собой, тоже не такие впечатляющие. В Ultimate Team улучшат отслеживание побед в ничейных ситуациях. Теперь если противник вышел из матча на последних минутах, после красной карточки или во время пенальти, то геймер всё равно получит победу в свою копилку.

Разработчики также доработают Эволюции . Отныне многие из них станут повторяемыми, а оригинальный дизайн карточек можно будет сохранить после прокачки.

. Отныне многие из них станут повторяемыми, а оригинальный дизайн карточек можно будет сохранить после прокачки. Главным нововведением игрового процесса станет Соревновательный геймплей. В этом режиме игроки ощущаются более ловкими и отзывчивыми, вратари играют более уверенно, а защитники совершают гораздо меньше автоматических отборов. Эффект от низкой выносливости также переделают: теперь при низкой стамине игроки останутся быстрыми и эффективными, если ими управляет пользователь.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.