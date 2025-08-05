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EA Sports FC 26 (Фифа 26) — Ultimate Team, что нового, что добавят, все изменения

EA поделилась деталями режима Ultimate Team в EA Sports FC 26
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Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 26. В финальном видео авторы поделились новыми деталями игры и рассказали о главных нововведениях Ultimate Team, самого популярного режима во франшизе.

Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

  • В FC 26 Ultimate Team вернутся турниры — небольшие чемпионаты в духе Draft, где наибольшую награду получают лишь те, кто добрался до финала и победил. Разработчики будут постоянно обновлять условия и призы, в том числе за участие.
  • В UT добавят Серии испытаний — каждая из них состоит из набора матчей с различными условиями. Главный нюанс в том, что каждый последующий матч в серии необходимо сыграть новым составом, что делает режим более сложным испытанием. При поражении игрок не вылетает из серии, но получит более скромную награду.
  • В еженедельных матчах Rivals введут различные бонусы. Помимо перехода в новые дивизионы, игроки также смогут выполнять небольшие испытания, чтобы получить дополнительные призы — они могут быть связаны с быстрым голом, пропуском не более трёх мячей и т.д.
  • В более продвинутом режиме Champions больше не будет квалификаций — пользователи сразу становятся участниками, как только наберут 1000 очков в матчах RIvals. При этом в более низких дивизионах режим называется Challengers и предназначен для более расслабленной игры с игроками, сопоставимыми по уровню игры. Награды здесь, само собой, тоже не такие впечатляющие.
  • В Ultimate Team улучшат отслеживание побед в ничейных ситуациях. Теперь если противник вышел из матча на последних минутах, после красной карточки или во время пенальти, то геймер всё равно получит победу в свою копилку.
  • Разработчики также доработают Эволюции. Отныне многие из них станут повторяемыми, а оригинальный дизайн карточек можно будет сохранить после прокачки.
  • Главным нововведением игрового процесса станет Соревновательный геймплей. В этом режиме игроки ощущаются более ловкими и отзывчивыми, вратари играют более уверенно, а защитники совершают гораздо меньше автоматических отборов. Эффект от низкой выносливости также переделают: теперь при низкой стамине игроки останутся быстрыми и эффективными, если ими управляет пользователь.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.

Следим за всеми деталями в прямом эфире:
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
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Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
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