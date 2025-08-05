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Игроки NAVI рассказали про свои нелюбимые карты в Counter-Strike 2

Игроки NAVI рассказали про свои нелюбимые карты в Counter-Strike 2
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Игроки Natus Vincere по Counter-Strike 2 поделились мнением о наименее любимых картах в соревновательном маппуле CS2.

В опросе от BLAST большинство выбрало Overpass — карту, недавно вернувшуюся в активную ротацию, остальные выбрали по одной нелюбимой карте:

  • iM: Nuke;
  • Aleksib: Overpass;
  • B1T: Overpass;
  • W0nderful: Ancient;
  • Makazze: Train.

Напомним, 16 июля Valve обновила маппул: Anubis был исключён, а на его место вернулся Overpass. Это уже второе изменение в 2025 году — ранее Train заменил Vertigo.

На недавнем IEM Cologne 2025 NAVI заняли 3–4-е место, уступив российской Team Spirit в полуфинале — 1:2. Team Spirit стала чемпионом IEM Cologne 2025.

Драконы — чемпионы!
Российская Team Spirit стала чемпионом IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2
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