Игроки NAVI рассказали про свои нелюбимые карты в Counter-Strike 2
Игроки Natus Vincere по Counter-Strike 2 поделились мнением о наименее любимых картах в соревновательном маппуле CS2.
В опросе от BLAST большинство выбрало Overpass — карту, недавно вернувшуюся в активную ротацию, остальные выбрали по одной нелюбимой карте:
- iM: Nuke;
- Aleksib: Overpass;
- B1T: Overpass;
- W0nderful: Ancient;
- Makazze: Train.
Напомним, 16 июля Valve обновила маппул: Anubis был исключён, а на его место вернулся Overpass. Это уже второе изменение в 2025 году — ранее Train заменил Vertigo.
На недавнем IEM Cologne 2025 NAVI заняли 3–4-е место, уступив российской Team Spirit в полуфинале — 1:2. Team Spirit стала чемпионом IEM Cologne 2025.
Драконы — чемпионы!
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