Игроки NAVI рассказали про свои нелюбимые карты в Counter-Strike 2

Игроки Natus Vincere по Counter-Strike 2 поделились мнением о наименее любимых картах в соревновательном маппуле CS2.

В опросе от BLAST большинство выбрало Overpass — карту, недавно вернувшуюся в активную ротацию, остальные выбрали по одной нелюбимой карте:

iM : Nuke;

: Nuke; Aleksib : Overpass;

: Overpass; B1T : Overpass;

: Overpass; W0nderful : Ancient;

: Ancient; Makazze: Train.

Напомним, 16 июля Valve обновила маппул: Anubis был исключён, а на его место вернулся Overpass. Это уже второе изменение в 2025 году — ранее Train заменил Vertigo.

На недавнем IEM Cologne 2025 NAVI заняли 3–4-е место, уступив российской Team Spirit в полуфинале — 1:2. Team Spirit стала чемпионом IEM Cologne 2025.