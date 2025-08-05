BanKs: donk — ребёнок дьявола в CS 2. Вот почему в его никнейме стоят три шестёрки

Известный англоязычный ведущий Джеймс BanKs Бэнкс ярко высказался о феноменальной форме Данила donk Крышковца, сравнив его достижения с карьерой Николы NiKo Ковача.

По мнению Бэнкса, россиянин демонстрирует уникальный уровень игры, ранее невиданный на его позиции.

Я большой фанат NiKo, очень люблю его, но за 1,5 года donk завоевал кубки мэйджора, Кёльна, Катовице и MVP на каждом из них. NiKo всё ещё борется за победу на мэйджоре спустя десять лет. Вот почему у донка в никнейме стоят три шестёрки. Он ребёнок дьявола в Counter-Strike 2.

На IEM Cologne 2025 donk завоевал девятую медаль MVP в карьере, сравнявшись с NiKo. Его рейтинг по итогам турнира составил 1,5 за 13 сыгранных карт. Team Spirit стала чемпионом турнира, а сам Данил не сдержал слёз после финала, признав, что победа в Кёльне особенно важна для него.