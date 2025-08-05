Триллер 1960 года «На ярком солнце» с Аленом Делоном вновь покажут в кино

Московские кинотеатры с 7 августа начнут повторные показы фильма «На ярком солнце» — лента вышла в 1960 году и стала одной из первых значимых ролей легендарного Алена Делона.

Сюжет драматического триллера рассказывает историю бродяги Тома Рипли: его нанимают, чтобы проучить ленивого и капризного сына миллионера. Однако главный герой придумывает идею получше — убить жертву и самому примерить на себя его роль. Правда, Рипли ещё не знает, какими последствиями это обернётся.

Изначально 23-летний Ален Делон пробовался на роль сына миллионера — тогда он был известен только благодаря красивой внешности и играл простоватых смазливых парней. Однако по ряду обстоятельств освободилась роль Тома Рипли, которая и принесла Делону один из первых значимых успехов.