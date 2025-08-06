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Рэпер Madk1d назвал лучших игроков в CS 2: Kyousuke, Donk и M0nesy

Рэпер Madk1d назвал лучших игроков в CS 2: Kyousuke, Donk и M0nesy
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Российский рэпер Madk1d поделился своим личным топом сильнейших игроков в мире CS 2. В число фаворитов, по его мнению, входят Kyousuke, Donk и M0nesy:

Топ-3 игрока мира? Kyousuke, Donk и M0nesy. Kyousuke — очень приятный парень. Он с нами на концертах два дня ходил. Жалко, что Falcons вылетели с IEM Cologne 2025 рано. Но Макс ещё точно покажет шоу.

Максим Kyousuke Лукин действительно стал лучшим игроком Falcons на IEM Cologne 2025, несмотря на ранний вылет команды. 28 июля Falcons уступили FURIA со счётом 1:2 и завершили турнир на 9–12-м месте.

Donk и M0nesy входят в число главных звёзд профессиональной сцены: оба регулярно получают награды MVP на крупных чемпионатах и считаются настоящим и будущим CS2.

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