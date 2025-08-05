Sony создаёт новый мультфильм о Человеке-пауке — видимо, это спин-офф «Паутины вселенных»

Sony Pictures Animation начала работу над новым мультфильмом про Человека-паука. Издание Deadline отмечает, что проект находится на одном из ранних этапов разработки.

Над лентой будет работать Дэниел Калуя, который озвучивал «Человека-паука: Паутину вселенных». Из-за этого можно предположить, что новый мультфильм станет спин-оффом анимации 2023 года. Калуя вместе с Эйджоной Сингхой будет работать над сценарием.

Никаких других деталей о сюжете и команде предстоящего мультфильма пока нет. Можно предположить, что, если всё сложится успешно, новый «Человек-паук» выйдет в конце 2026-го или в 2027 году.