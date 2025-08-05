«Хочу показать, как всё это было»: Джеймс Кэмерон планирует снять «Призраки Хиросимы» в 3D

Несмотря на плотный график работы над серией фильмов «Аватар», режиссёр Джеймс Кэмерон всё ещё не отказывается от своей цели снять «Призраки Хиросимы» — ленту о ядерных взрывах в Японии в 1945 году.

В интервью постановщик признался, что немного боится предстоящей работы. Планируется, что Кэмерон выберет время на сценарий и съёмки между «Аватаром 3» и «Аватаром 4».

Для меня это будет, возможно, самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Я еще не до конца определился с концепцией – хочется оградить людей от ужаса, но при этом остаться честным.

Кэмерон также допустил, что лента выйдет в формате 3D.

Я хочу показать, как всё это было. Буквально перенести вас туда и сделать свидетелем истории. Я собираюсь снимать в 3D, если потребуется. Планирую сделать этот фильм максимально реалистичным.