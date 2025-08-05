Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Уэнсдей, 2-й сезон — во сколько выйдет, когда выйдет, точная дата выхода, время выхода

Стала известна точная дата выхода второго сезона «Уэнсдей»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже 6 августа состоится премьера второго сезона сериала «Уэнсдей». Второй сезон продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей со своей мамой Мортишей.

Тем временем онлайн-кинотеатр Netflix уже опубликовал точную дату релиза сезона. Четыре эпизода можно будет посмотреть 6 августа в 10:00 мск. Серии сразу же выйдут с русской озвучкой и субтитрами. Финальные четыре эпизода придётся подождать до 3 сентября.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.

Материалы по теме
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android