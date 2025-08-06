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Патч 7.39d в Дота 2 (Dota 2) от 6 августа — что изменилось, кого усилили и ослабили

В Dota 2 вышел балансный патч 7.39d
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Ночью 25 июня Valve выпустила обновление 7.39d для Dota 2. Патч вновь содержит незначительные правки баланса игры, внесённые спустя 1,5 месяца после выхода предыдущего обновления.

Так, в обновлении увеличили зону возрождения древних крипов в обоих треугольниках Света и Тьмы. Разработчики убрали несколько деревьев из внутреннего угла малого лагеря у линий сил Тьмы, а также устранили непредусмотренное место для варда в сложном лагере возле лёгкой линии сил Света.

Авторы внесли изменения в популярные предметы, ослабив Blade Mail, Dragon Lance, Glimmer Cape, Maelstrom, Octarine Core и Pavise, а также различные нейтральные предметы, включая часто критикуемый Sister's Shroud.

Ослабления также коснулись и популярных героев: Axe, Abaddon, Batrider, Dawnbreaker, Dazzle, Doom, Kunkka, Nature' Prophet и других персонажей. При этом разработчики усилили Faceless Void, Grimstroke, Luna, Nyx Assassin, Sand King и ещё нескольких воинов.

Полный список изменений обновления 7.39d можно прочесть на сайте Dota 2 или в самой игре на русском языке.

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