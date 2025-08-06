Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит сыграет злодея в «Звёздных войнах» с Райаном Гослингом

Как сообщает издание Deadline, студия Disney нашла злодея в фильме Star Wars Starfighter («Звёздные войны: Истребитель»). Его сыграет британский актёр Мэтт Смит, известный по «Доктору Кто» и «Дому дракона» от HBO.

Кого именно сыграет артист, неизвестно. Вместе со Смитом в ленте также сыграют Райан Гослинг («Драйв») и Миа Гот («Максин XXX»). Сюжет Starfighter развернётся через пять лет после событий фильма «Звёздные войны: Скайоукер. Восход», остальные детали пока неизвестны.

Полноценное производство ленты стартует уже этой осенью, а премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года. «Истребитель» станет новой частью истории «Звёздных войн» после выхода фильма «Мандалорец и Грогу», чья премьера состоится 21 мая 2026-го.