В Dota 2 добавили Квортеро — персонаж раздаёт бесплатные сеты и награды

6 августа в Dota 2 добавили новую возможность для получения бесплатных предметов. Прямо в главное меню игры добавили Квортеро — персонажа, который раздаёт стильные предметы за игру в «Доту».

Так, в проект добавили три новых сета: на Witch Doctor, Legion Commander и Vengeful Spirit. Получить полный набор предметов можно, просто играя матчи: за победу дают 650 опыта, за поражение — 250 опыта. В Turbo награда примерно в 1,5 раза меньше. Получение предметов разделено на уровни: три сета можно получить, достигнув 30-го уровня.

Три наградных сета от Квортеро в Dota 2 Фото: Valve

Вместе с этим игроки могут получить различные эффекты: от восстановления на фонтане до различных предметов. А вплоть до 100-го уровня можно забрать различные раритетные предметы, в том числе редкости Arcana.

В Valve отмечают, что ассортимент Квортеро будет пополняться со временем, а во время крупных ивентов герой уступит место другим.