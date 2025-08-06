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В Dota 2 добавили Диковинки Квортеро — как получить бесплатные предметы, сеты и награды

В Dota 2 добавили Квортеро — персонаж раздаёт бесплатные сеты и награды
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6 августа в Dota 2 добавили новую возможность для получения бесплатных предметов. Прямо в главное меню игры добавили Квортеро — персонажа, который раздаёт стильные предметы за игру в «Доту».

Так, в проект добавили три новых сета: на Witch Doctor, Legion Commander и Vengeful Spirit. Получить полный набор предметов можно, просто играя матчи: за победу дают 650 опыта, за поражение — 250 опыта. В Turbo награда примерно в 1,5 раза меньше. Получение предметов разделено на уровни: три сета можно получить, достигнув 30-го уровня.

Три наградных сета от Квортеро в Dota 2

Три наградных сета от Квортеро в Dota 2

Фото: Valve

Вместе с этим игроки могут получить различные эффекты: от восстановления на фонтане до различных предметов. А вплоть до 100-го уровня можно забрать различные раритетные предметы, в том числе редкости Arcana.

В Valve отмечают, что ассортимент Квортеро будет пополняться со временем, а во время крупных ивентов герой уступит место другим.

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