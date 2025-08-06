Стартовал второй сезон «Уэнсдей» — доступны четыре эпизода

6 августа состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» — спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс». Шоу вернулось и уже доступно на Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Сейчас доступна первая половина сезона, вторая выйдет 3 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Второй сезон продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей со своей мамой Мортишей.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.