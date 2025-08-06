Genshin Impact закроют на PS4 уже в апреле

Студия HoyoVerse опубликовала обращение к игрокам в Genshin Impact. Разработчики объявили, что перестанут поддерживать версию экшена для консоли PlayStation 4.

Так, 10 сентября игру полностью удалят из PS Store, однако она останется доступной для тех, кто активировал её раньше. После этого, 25 февраля 2026 года, из игры удалят все покупки и платежи пользователей, а полностью закроют игру уже 8 апреля. После этой даты зайти в игру на платформе будет невозможно.

Разработчики отмечают, что отказ от PlayStation 4 связан с выходом всё новых и новых апдейтов, для которых мощностей консоли 2013 года уже попросту не хватит. Кроме того, размер игры постепенно приближается к максимальному, что доступен на прошлом поколении устройств от Sony.