Второй сезон сериала «Уэнсдей» слили на торренты

6 августа состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» — спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс». Шоу вернулось и уже доступно на Netflix с русской озвучкой и субтитрами: сейчас доступны первые четыре эпизода, а финал состоится 3 сентября.

Спустя полчаса после премьеры половина сезона утёкла в Сеть — четыре серии выложили на популярные торрент-трекеры в высоком качестве формата 1080p и с русской озвучкой.

Второй сезон продолжает историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении куда больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона стали взаимоотношения Уэнсдей со своей мамой Мортишей.