Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple
6 августа стартовал второй сезон сериала «Платонические отношения». Продолжение вновь расскажет о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее, чем просто дружба.
Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 1 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 августа
|2-я серия
|6 августа
|3-я серия
|13 августа
|4-я серия
|20 августа
|5-я серия
|27 августа
|6-я серия
|3 сентября
|7-я серия
|10 сентября
|8-я серия
|17 сентября
|9-я серия
|24 сентября
|10-я серия
|1 октября
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