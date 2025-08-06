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Сериал Платонические отношения, 2-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple
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6 августа стартовал второй сезон сериала «Платонические отношения». Продолжение вновь расскажет о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее, чем просто дружба.

Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 1 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 августа
2-я серия6 августа
3-я серия13 августа
4-я серия20 августа
5-я серия27 августа
6-я серия3 сентября
7-я серия10 сентября
8-я серия17 сентября
9-я серия24 сентября
10-я серия1 октября
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