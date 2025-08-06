Продолжение фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона выйдет в двух частях

Кинокомпания Newmarket Films раскрыла детали фильма «Воскрешение Христа» — продолжения знаменитой картины «Страсти Христовы» Мела Гибсона. Лента выйдет в двух частях: премьера первой состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года.

События обеих лент развернутся после смерти Иисуса. С 2016 года Гибсон усердно работал над сценарием вместе со своим братом Доналом и сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом.

Оригинальные «Страсти Христовы» вышли в 2004 году. Фильм повествует о последних 12 часах жизни Иисуса Христа. Главную роль сыграл Джеймс Кэвизел («Звук свободы»). Долгое время картина была самым кассовой среди фильмов с рейтингом «18+» — при бюджете в $ 55 млн проект Мела Гибсона собрал более $ 600 млн в прокате.