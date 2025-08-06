Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Кей-поп-охотницы на демонов» вошли в топ-5 англоязычных фильмов в истории Netflix

«Кей-поп-охотницы на демонов» вошли в топ-5 англоязычных фильмов в истории Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился успехами мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Проект собрал уже более 158 млн просмотров за полтора месяца показов.

Сейчас «Кей-поп-охотницы на демонов» входят в топ-5 самых популярных англоязычных фильмов в истории Netflix. Проект уступает лишь крайне популярным лентам «Красное уведомление», «Не смотрите наверх», «Птичий короб» и «Достать ножи. Стеклянная луковица».

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Проект получил очень высокие оценки от критиков и зрителей, в Netflix тем временем уже работают над продолжением и спин-оффами.

Также читают
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android