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Фильм Жизнь по вызову с Прилучным — трейлер, дата выхода, сюжет, когда выйдет

«Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным выйдет 23 августа — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Kion представил дебютный трейлер «Жизнь по вызову. Фильм» — продолжения одноимённого сериала с Павлом Прилучным. Премьера лента состоится уже 23 августа.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

По сюжету картины Александр Шмидт вступает в противоборство с международным преступным картелем, из-за чего сталкивается с серьёзными проблемами. Чтобы спасти своё агентство, герой находит новых покровителей.

Вместе с Павлом Прилучным к своим ролям также вернулись Лиза Моряк и Анна Глаубэ. Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян, постановщик «Домовёнка Кузи» и «Онегина».

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