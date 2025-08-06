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Вышел тизер сериала «Одни дома» от авторов «Родители родителей» — премьера осенью

Вышел тизер сериала «Одни дома» от авторов «Родители родителей» — премьера осенью
Аудио-версия:
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Телеканал «Солнце» и онлайн-кинотеатры Start и Okko представили трейлер «Одни дома». Семейная комедия начнёт выходить уже этой осенью, в первый сезон войдёт 17 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

«Одни дома» расскажут историю четырёх детей, которые остались на время без присмотра родителей. Вскоре они понимают, что жить по-взрослому значит не только постоянно развлекаться, но и сталкиваться с проблемами.

Главные роли в шоу сыграли Анна Изотова («Нулевой пациент»), Феодор Кирсанов («Цикады»), Екатерина Червова («Волшебник Изумрудного города»), Александр Пинаев («Государь»), Павел Рассомахин («Лермонтов»), Сергей Степин («Батя») и другие. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Алексей Романюк («Родители родителей»).

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