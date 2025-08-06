MrBeast хочет воссоздать «Голодные игры» в реальной жизни с призовым в $ 1 млн

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон рассказал о своих дальнейших планах на постановку больших проектов. Шоумен заявил, что планирует создать полноценный аналог «Голодных игр» из одноимённой франшизы, где 26 незнакомых друг с другом людей столкнутся в схватке за приз в $ 1 млн.

При этом блогер не собирается использовать настоящее оружие или подвергать участников опасности. Сейчас Дональдсон продумывает все детали будущего события, обсуждая идеи с командой.

Меня не покидает мысль, что было бы здорово взять 26 случайных людей, высадить их на остров — не используя реальное оружие — где последний участник выиграет миллион долларов. Таким образом я бы воссоздал «Голодные игры» в реальной жизни. Это было бы невероятно круто.

Ранее MrBeast уже воссоздавал в реальной жизни «Игру в кальмара» — шоу получило название «Игры Биста». В нём 1000 участников борются за главный приз в $ 5 млн, проходя испытания в духе культового корейского сериала. Съёмки продолжения идут прямо сейчас в США, первый сезон вышел в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.