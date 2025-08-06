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«Захватывающе, но зря разделили на две части»: критики хвалят второй сезон «Уэнсдей»

«Захватывающе, но зря разделили на две части»: критики хвалят второй сезон «Уэнсдей»
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6 августа состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» — спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс». Шоу вернулось и уже доступно на Netflix спустя три года после выхода первого сезона.

Тем временем у продолжения уже появились обзоры от критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes шоу рекомендуют к просмотру 78% обозревателей — это примерно на уровне первого сезона. Критики отмечают, что шоу может похвастаться всё теми же мрачными темами и харизматичными персонажами, однако разделение проекта на две части сильно ударило по динамике и вступительные серии служат лишь затравкой для общего сюжета.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о первой половине второго сезона «Уэнсдей»

Новая глава «Уэнсдей» не просто приносит удовлетворение. Она заставляет нас жаждать ещё больше проницательного остроумия Уэнсдей и раскрытия ещё более опасных секретов.
Почти трёхлетняя пауза убила бы менее масштабное шоу, но убийственно приятный второй сезон «Уэнсдей» стоил ожидания.
Полный остроты и глубины, второй сезон остаётся таким же захватывающим, как и первый.
Здесь много перспектив, несмотря на разделение сезона, которое вместо того, чтобы улучшить историю, в конечном итоге сдерживает динамику шоу.
Не такой особенный, как первый сезон, но дело может быть в том, что доступны лишь четыре эпизода. Я не думаю, что разделение второго сезона было хорошим решением для «Уэнсдей».

Финальные эпизоды второго сезона «Уэнсдей» выйдут 3 сентября.

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