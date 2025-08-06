Стартовали съёмки сериала «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным

Кинокомпания Russian Code объявила о старте производства сериала «Почти настоящий детектив». Съёмки комедийного шоу займут несколько месяцев.

Проект расскажет историю столичной звезды, которая случайно оказывается втянута в громкое преступление в провинциальном городке. Актёру приходится объединить силы с майором полиции, которая приступает к делу на девятом месяце беременности, чтобы не только спасти свою репутацию, но и распутать целый клубок лжи.

Главные роли в сериале сыграют Максим Лагашкин («Букины»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Виталий Хаев («Огниво»), Гоша Куценко («Балканский рубеж») и другие актёры. Режиссёром выступит Дмитрий Булейко («Ткачёвы на связи»).