Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки сериала «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным

Стартовали съёмки сериала «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным
Комментарии

Кинокомпания Russian Code объявила о старте производства сериала «Почти настоящий детектив». Съёмки комедийного шоу займут несколько месяцев.

Проект расскажет историю столичной звезды, которая случайно оказывается втянута в громкое преступление в провинциальном городке. Актёру приходится объединить силы с майором полиции, которая приступает к делу на девятом месяце беременности, чтобы не только спасти свою репутацию, но и распутать целый клубок лжи.

Главные роли в сериале сыграют Максим Лагашкин («Букины»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Виталий Хаев («Огниво»), Гоша Куценко («Балканский рубеж») и другие актёры. Режиссёром выступит Дмитрий Булейко («Ткачёвы на связи»).

Также читают
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android