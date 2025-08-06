Хоррор «Орудия» был на грани отмены из-за ухода Педро Паскаля

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у режиссёра нового хоррора «Орудия» Зака Креггера. Он рассказал об изначальном актёрском составе картины.

По словам постановщика, одну из главных ролей должен был сыграть Педро Паскаль. Однако забастовки в Голливуде задержали производство фильма ужасов. После этого договориться со звездой «Одних из нас» также не вышло, ведь у него уже был занят график. Из-за этого пришлось заново искать актёров.

Для «Орудий» у меня был совершенно другой актёрский состав. А потом случилась забастовка, а потом график Педро Паскаля вверг нас в хаос. Мне пришлось полностью заново подбирать актёров для фильма. Вот что происходит, верно? Забастовки нас задержали, а когда задерживаешься, у людей нарушаются графики, и всё возвращается к прежнему. Я ни на кого не держу зла. Мы просто всё время откладывали и откладывали. Это как эффект домино. Поэтому мне пришлось начинать всё сначала.

Фильм ужасов «Орудия» выйдет в прокат 8 августа. Вместо Педро Паскаля главную роль сыграл Джош Бролин («Старикам тут не место»). В картине также снялись Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»), Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории») и Остин Абрамс («Эйфория»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.