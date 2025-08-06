«Клинок, рассекающий демонов» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов Японии

18 июля в Японии состоялась премьера полнометражного фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». За время проката картина собрала в местных кинотеатрах 17,63 млрд иен (около $ 119 млн).

Таким образом, лента заняла 10-е место в списке самых кассовых фильмов Японии за всю историю. Картина в скором времени может обогнать «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки, который собрал в прокате 19,6 млрд иен (около $ 129 млн). Кроме того, «Бесконечный замок» стал седьмым кассовым фильмом среди анимационных лент, обогнав «Коронный бросок. Фильм» 2022 года.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. До западного рынка лента доберётся в сентябре.