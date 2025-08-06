Virtus.pro оставила MIBR за бортом квалификации на BLAST Bounty Fall 2025

Virtus.pro уверенно начала путь в закрытой квалификации на BLAST Bounty Fall 2025, обыграв MIBR со счётом 2:0 в серии best-of-3. Коллектив из СНГ одолел соперников на картах Train (13-8) и Overpass (22-19), не оставив шансов бразильцам пробиться в следующую стадию.

Матч оказался особенно напряжённым на второй карте, где дело дошло до дополнительных раундов, но Virtus.pro всё же дожала оппонентов. По ходу дополнительных раундов FL1T и Fame оформили два эйса в разных раундах, что сделало игру ещё более динамичной и интересной. Таким образом, команда MIBR покидает квалификацию, уступив шанс на поездку на LAN-этап турнира.

Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.