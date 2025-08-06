Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OverDrive — о новичке NAVI: makazze жёстко стреляет, но это не умный игрок для CS 2

OverDrive — о новичке NAVI: makazze жёстко стреляет, но это не умный игрок для CS 2
Комментарии

Скаут и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков поделился мнением о дебюте Дрина makazze Шакири за NAVI на турнире IEM Cologne 2025 по CS 2.

Эксперт резко высказался о новичке команды, назвав его хорошим стрелком, но при этом не самым тактически грамотным игроком:

B1ad3 — классный тренер, но у него нет исполнителей. У него появился makazze, однако он дуболом: жёстко стреляет, но это не умный игрок. Он просто топор, как Bad News Eagles, которые лишь бегали и на кнопки нажимали. Такого игрока сложно переучить.

Несмотря на критику Алексея, дебютант уже успел показать уверенную стрельбу, но его дальнейшая адаптация под систему B1ad3 остаётся под вопросом.

Макази про нелюбимую карту в соревновательном маппуле
Игроки NAVI рассказали про свои нелюбимые карты в Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android