OverDrive — о новичке NAVI: makazze жёстко стреляет, но это не умный игрок для CS 2

Скаут и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков поделился мнением о дебюте Дрина makazze Шакири за NAVI на турнире IEM Cologne 2025 по CS 2.

Эксперт резко высказался о новичке команды, назвав его хорошим стрелком, но при этом не самым тактически грамотным игроком:

B1ad3 — классный тренер, но у него нет исполнителей. У него появился makazze, однако он дуболом: жёстко стреляет, но это не умный игрок. Он просто топор, как Bad News Eagles, которые лишь бегали и на кнопки нажимали. Такого игрока сложно переучить.

Несмотря на критику Алексея, дебютант уже успел показать уверенную стрельбу, но его дальнейшая адаптация под систему B1ad3 остаётся под вопросом.