Вышел трейлер фильма «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» с рэпером A$AP Rocky

Студия А24 выпустила трейлер фильма «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула». Премьера драмы состоится 10 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат А24.

Главной героиней картины выступает Линда — мама, которая вынуждена заботится о своей больной дочери в одиночку, из-за того что её муж работает на морском судне. Она не успевает справляться со своими обязанностями, несмотря на любовь к ребёнку. Внезапно в её потолке образуется дыра и вода начинает заполнять дом. Теперь ей придётся продолжить сохранять жизнь дочери и сделать ремонт.

Главные роли в драме сыграли Роуз Бирн («Астрал»), Конан О’Брайен («Невероятная жизнь Уолтера Митти») и рэпер A$AP Rocky. Режиссёром выступила Мэри Бронштейн («Возбуждение»).