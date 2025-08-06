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«Я не осознавал всех эмоций»: актёр Финн Вулфхард — о съёмках финала «Очень странных дел»

«Я не осознавал всех эмоций»: актёр Финн Вулфхард — о съёмках финала «Очень странных дел»
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Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Финна Вулфхарда. Он рассказал о съёмках заключительной серии шоу.

По словам актёра, после завершения работы над финальным эпизодом он не понимал, насколько это эмоциональный момент. Несмотря на это, он называет окончание съёмок одним из лучших этапов в своей жизни.

Был момент, когда все искренне радовались завершению съёмок финального эпизода «Очень странных дел». Когда я вышел после съёмок, это был один из лучших моментов в моей жизни. Я тогда не осознал, насколько всё было эмоционально. Было много шампанского.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в трёх частях: первая — 26 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря. Он станет для всего шоу финальным. Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Трейлер финального сезона «Очень странных дел»
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Вышел трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — премьера 26 ноября
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