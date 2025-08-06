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Вышел трейлер фантастики «Холодное хранилище» с Лиамом Нисоном — премьера в 2026 году

Компания Samuel Goldwyn Films выпустила трейлер фильма «Холодное хранилище». Премьера фантастической картины состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Samuel Goldwyn Films. Права на видео принадлежат Samuel Goldwyn Films.

Сюжет ленты повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела. Главные герои — работники склада индивидуального хранения Тикейк и Наоми. Вместе с отставным специалистом по биологическому терроризму им предстоит спасти человечество.

Главные роли в «Холодном хранилище» сыграли Лиам Нисон («Заложница»), Джо Кири («Очень странные дела») и Джорджина Кэмпбелл («Меч короля Артура»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл — автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».