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Стильный постер фильма «Вальсируя с Брандо» про Марлона Брандо — выход 19 сентября

Стильный постер фильма «Вальсируя с Брандо» про Марлона Брандо — выход 19 сентября
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Компания Iconic Events Releasing представила постер фильма «Вальсируя с Брандо». Биографическая картина выйдет в прокат 19 сентября.

Фото: Iconic Events Releasing

Сюжет ленты повествует о жизни легендарного актёра Марлона Брандо. Фильм расскажет о периоде с 1969 по 1974 год, когда артист готовился к съёмкам в «Последнем танго в Париже» и в «Крёстном отце».

Самого Брандо воплотит на экране Билли Зейн («Титаник»). В картине также снялись Джон Хидер («Между небом и землёй»), Ричард Дрейфусс («Челюсти») и Элейна Хаффман («Сверхъестественное»). Постановщиком ленты выступил Билл Фишман — клипмейкер, для которого «Вальсируя с Брандо» стал режиссёрским дебютом.

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