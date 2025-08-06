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Вышел трейлер спортивного хоррора «Он» от авторов фильма «Прочь» — премьера 19 сентября

Вышел трейлер спортивного хоррора «Он» от авторов фильма «Прочь» — премьера 19 сентября
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Компания Universal Pictures представила трейлер фильма «Он». Премьера спортивного хоррора состоится 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты повествует о молодом квотербеке, который начинает постепенно терять связь с реальностью из-за своего кумира — звезда спорта наставляет его и буквально сводит с ума. Главный герой готов пойти на любые жертвы, чтобы достичь славы.

Главные роли в картине сыграли Марлон Уайанс («Очень страшное кино»), Джулия Фокс («Неогранённые алмазы») и Тайрик Лешон Уизерс («Атланта»). Режиссёром фильма ужасов выступил Джастин Типпинг («Чёрный понедельник»), а продюсировал картину Джордан Пил — автор хорроров «Прочь» и «Мы».

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