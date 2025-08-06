Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки четвёртого сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон — он станет финальным

Начались съёмки четвёртого сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон — он станет финальным
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Apple начала производство четвёртого сезона сериала «Укрытие». Об этом сообщает паблик TV+Updates со ссылкой на съёмочную команду фантастического шоу.

Таким образом, создатели проекта приступили к съёмкам финального сезона «Укрытия» спустя три месяца после завершения съёмок третьего сезона. Именно такой план был у шоураннера Грэма Йоста, о котором он рассказал ещё в начале 2025 года. Съёмки финала займут примерно полгода — до ближайшей зимы.

Третий сезон «Укрытия» может выйти уже в конце 2025 года или в начале 2026-го — здесь всё будет зависеть от количества спецэффектов и планов Apple по выпуску сериала. А четвёртый сезон наверняка доберётся до зрителей спустя год после премьеры третьего и завершит историю постапокалиптического проекта с Ребеккой Фергюсон в главной роли.

Материалы по теме
У авторов «Укрытия» готов сценарий всего сериала — съёмки третьего сезона уже идут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android