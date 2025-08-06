Начались съёмки четвёртого сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон — он станет финальным

Компания Apple начала производство четвёртого сезона сериала «Укрытие». Об этом сообщает паблик TV+Updates со ссылкой на съёмочную команду фантастического шоу.

Таким образом, создатели проекта приступили к съёмкам финального сезона «Укрытия» спустя три месяца после завершения съёмок третьего сезона. Именно такой план был у шоураннера Грэма Йоста, о котором он рассказал ещё в начале 2025 года. Съёмки финала займут примерно полгода — до ближайшей зимы.

Третий сезон «Укрытия» может выйти уже в конце 2025 года или в начале 2026-го — здесь всё будет зависеть от количества спецэффектов и планов Apple по выпуску сериала. А четвёртый сезон наверняка доберётся до зрителей спустя год после премьеры третьего и завершит историю постапокалиптического проекта с Ребеккой Фергюсон в главной роли.