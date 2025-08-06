NHL 26 выйдет 12 сентября — трейлер и детали

Компания Electronic Arts представил трейлер игры NHL 26 — новой части хоккейного симулятора. Разработчики также назвали дату выхода проекта — 12 сентября. Для владельцев Deluxe игра станет доступна уже 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS NHL. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В трейлере разработчики показали геймплейные кадры из игры и обновлённую графику. На обложке Deluxe издания в новой части будут красоваться три профессиональных хоккеиста: Мэтью, Брэди и Кит Ткачук.

Как и прошлая часть, NHL 26 выйдет только на консолях современного поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Предзаказы уже стартовали: € 79,99 (около 7 400 рублей) за обычное издание и € 109,99 (около 10 020 рублей) за расширенное.