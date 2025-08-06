«Успешный оригинальный фильм Marvel»: глава Disney Боб Айгер — о «Фантастической четвёрке»

Глава Disney Боб Айгер выступил на конференции компании, посвящённой её финансовым результатам. Он рассказал о новом развитии киновселенной Marvel.

По словам Айгера, компания старается разрабатывать оригинальные фильмы. В пример он привёл недавнюю «Фантастическую четвёрку: Первые шаги». Глава Disney считает, что, даже несмотря на прошлые картины про знаменитую супергеройскую семью, новая лента успешно показала персонажей с другой стороны.

Чем больше мы найдём и разработаем что-то оригинальное, тем лучше. Мы также разрабатываем оригинальную собственность под вывеской 20th Century и Searchlight. Можно даже утверждать, что Marvel продолжает изучать свою библиотеку персонажей в поисках оригинальных картин. Например, фильмы о «Фантастической четвёрке» выходили и раньше, но мы считаем, что наша картина во многих отношениях оригинальная. Всё потому, что мы знакомим с этими персонажами людей, которые с их совершенно не знают.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Фильм рассказывает об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскрывают историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредотачиваются на других аспектах сценария. Картина собрала за первые выходные после премьеры $ 118 млн в США, но ко второму уикенду интерес к фильму упал аж на 66% — сборы достигли $ 198 млн.