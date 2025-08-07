Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном вышел в кинотеатрах России

Фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном вышел в кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

31 июля состоялась мировая премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуска классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Спустя неделю картина также появилась в большинстве киносетей России, а до некоторых киносетей она доберётся 9-го числа.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Комедию демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Новый «Голый пистолет» рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Главные роли в новинке сыграли Лиам Нисон («Заложница») и Памела Андерсон («Переломный момент»).

Наш обзор фильма
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android