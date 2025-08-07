Скидки
Авторы Call of Duty не боятся конкуренции с Battlefield 6

Издание Insider Gaming рассказало о внутренней кухне компании Activision, создателей Call of Duty, после громкого анонса Battlefield 6. Как оказалось, в студии не переживают из-за громкого анонса шутера, потому что считают свою франшизу невероятно стойкой.

Так, продюсеры Activision называют Call of Duty «слишком крупной серией, чтобы провалиться». Сейчас в компании распланировали будущие релизы как минимум до 2029 года, а внутренние тесты грядущей Black Ops 7 проходят отлично. Благодаря этому Activision делает большую ставку на будущий футуристический шутер, несмотря на проблемы во время разработки, о чём сообщали инсайдеры.

Большой показ Call of Duty: Black Ops 7 состоится 19 августа на церемонии Opening Night Live к старту фестивалю gamescom 2025. Релиз игры должен состояться в ноябре, тогда как Battlefield 6 поступит в продажу 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

