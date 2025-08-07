Фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет в РФ в ноябре

Фильм «Умри, моя любовь» выйдет в российский прокат 27 ноября 2025 года. Информация об этом появилась в карточке фильма в «Бюллетене кинопрокатчика», дистрибьютором ленты выступит компания «Про: взгляд». Картина доберётся до России спустя неделю после мировой премьеры.

Драма «Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики тепло приняли ленту, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и общую атмосферу картины.