Бета Батлфилд 6 — как играть бесплатно, как получить доступ, когда пройдёт, все сроки и детали

Стартовала открытая бета Battlefield 6 — как принять участие
7 августа началось открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров от Electronic Arts. Оно пройдёт в три этапа на ПК/PS5/Xbox Series и сейчас доступно участникам BF Labs и тем, кто активировал ключ с помощью Twitch-дропов.

EA также уже запустила новую раздачу ключей на Twitch — достаточно посмотреть 30 минут любой трансляции BF6, чтобы получить ключ. Играть сейчас могут в том числе подписчики сервиса EA Play Pro и популярные авторы контента. Пользователей ждут три карты и четыре режима.

Основная часть беты стартует 9 августа в 11:00 мск и продлится до следующего утра. Заключительный этап стартует 14 августа и продлится до 17-го числа — в нём будет четыре карты и восемь режимов.

Даты проведения открытой беты Battlefield 6

  • 7-8 августа — ранний доступ
  • 9-10 августа — открытый этап
  • 14-17 августа — второй открытый этап.
Детали беты в одной картинке

Детали беты в одной картинке

Фото: EA

