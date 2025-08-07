Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Чумовая пятница 2 — дата выхода в России, когда выйдет

Комедия «Чумовая пятница 2» выйдет в кинотеатрах России 14 августа
Аудио-версия:
Комментарии

8 августа состоится мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Комедия доберётся до России 14 августа — спустя неделю после ранней премьеры в европейских странах. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В продолжении героиня Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем главная героиня решит выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».

Материалы по теме
Весёлые Лохан и Ли Кёртис на машине — появился свежий кадр комедии «Чумовая пятница 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android