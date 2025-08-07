Скидки
В бете Battlefield 6 образовались гигантские очереди в сотни тысяч игроков

В бете Battlefield 6 образовались гигантские очереди в сотни тысяч игроков
7 августа началось открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров от Electronic Arts. Оно пройдёт в три этапа на ПК/PS5/Xbox Series и сейчас доступно участникам BF Labs и тем, кто активировал ключ с помощью Twitch-дропов.

Спустя несколько минут серверы игры не выдержали наплыва желающих и начали отправлять игроков в гигантские очереди. Сейчас они достигают отметки в 200-300 тыс. человек, из-за чего пользователям приходится просто сидеть в меню, дожидаясь своей очереди.

Фото: EA/«Чемпионат»

В Electronic Arts уже подтвердили гигантский интерес аудитории и призвали геймеров набраться терпения. В ближайшее время создатели развернут всё больше серверов, чтобы поиграть могли все желающие.

