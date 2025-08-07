Team Spirit вышла во вторую стадию закрытых отборочных на BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2

Российская Team Spirit продолжает борьбу за слот на LAN-турнир BLAST Bounty Fall 2025. В первом этапе закрытой квалификации команда chopper'а одолела Passion UA со счётом 2:1 по картам — 10-13 (Dust2), 13-3 (Mirage), 13-4 (Ancient).

После неудачи на первой карте Spirit уверенно вернулись в игру, не оставив сопернику шансов на оставшихся двух. Победа обеспечила «драконам» выход во вторую стадию отборочных, где продолжится борьба за один из восьми путёвок на LAN-финал.

Passion UA, в свою очередь, завершила выступление на турнире и потеряла возможность пробиться на главный этап.

Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.