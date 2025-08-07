Завершены съёмки мистического сериала «Менталистка»

Телеканал ТВ-3 и кинокомпания 1-2-3 Production объявили о завершении съёмок сериала «Менталистка». Премьера мистического шоу состоится до конца 2025 года на ТВ и в онлайн-кинотеатрах России.

Сюжет произведения расскажет о психологе, которая обладает уникальным даром: Полина может увидеть прошлое людей, прикасаясь к предмету или человеку. Чтобы найти пропавшую сестру, девушка устраивается в полицию и начинает работать в паре со скептиком, который не верит в чудеса и любые сверхъестественные явления.

Главные роли в сериале сыграли Александра Никифорова («Командир»), Макар Запорожский («Мастер»), Лариса Капустина («Победа») и другие актёры. Режиссёром выступил Руслан Паушу («Свидание вслепую»).