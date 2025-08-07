Скидки
Участники FISSURE PLAYGROUND 2 — Falcons, Virtus.pro и другие топы CS-сцены

Организаторы FISSURE PLAYGROUND не теряют времени — сразу после завершения первого турнира в Белграде они объявили детали следующего. Второй ивент серии по CS 2 стартует уже 12 сентября.

Открыт и первый список участников — шесть команд, которые точно приедут бороться за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 1,25 млн:

  • Team Falcons;
  • Aurora Gaming;
  • Virtus.pro;
  • FURIA;
  • G2;
  • Astralis.

Ивент обещает стать настоящим гвоздём осени для всех фанатов CS. Особенно интересно будет посмотреть на противостояние европейцев против составов из СНГ и Латинской Америки.

Плей-офф запланирован на 19–21 сентября на Belgrade Arena.

Как игроки VP будут называть позиции на FISSURE PLAYGROUND 2?
Абдурозик, Салах и лоб — Perfecto раскрыл необычные названия позиций в Virtus.pro
