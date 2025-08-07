Участники FISSURE PLAYGROUND 2 — Falcons, Virtus.pro и другие топы CS-сцены
Организаторы FISSURE PLAYGROUND не теряют времени — сразу после завершения первого турнира в Белграде они объявили детали следующего. Второй ивент серии по CS 2 стартует уже 12 сентября.
Открыт и первый список участников — шесть команд, которые точно приедут бороться за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 1,25 млн:
- Team Falcons;
- Aurora Gaming;
- Virtus.pro;
- FURIA;
- G2;
- Astralis.
Ивент обещает стать настоящим гвоздём осени для всех фанатов CS. Особенно интересно будет посмотреть на противостояние европейцев против составов из СНГ и Латинской Америки.
Плей-офф запланирован на 19–21 сентября на Belgrade Arena.
Как игроки VP будут называть позиции на FISSURE PLAYGROUND 2?
Комментарии