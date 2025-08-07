Скидки
В кинотеатрах России вышла драма «Джульетта и Ромео» по Уильяму Шекспиру

7 августа в России состоялась премьера «Джульетта и Ромео» — новой экранизации классического произведения Уильяма Шекспира. Ленту можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в VK-группе Capella Film. Права на видео принадлежат Voltage Pictures.

Сюжет ленты переносит зрителей в Верону 1301 года. Два воинствующих клана, Монтекки и Капулетти, борются за право помочь герцогу в борьбе против Папы Римского. Однако все планы портит влюблённость между представителями враждующих — Ромео и Джульеттой.

Очередная экранизация трагедии Уильяма Шекспира стала ярким мюзиклом — автором песен выступил обладатель премии «Грэмми» Эван Кидд Богарт. Главные роли сыграли Джейсон Айзекс («Белый Лотос», «Гарри Поттер и Тайная комната»), Клара Ругор («Чёрное зеркало») и Джэми Уорд («Тёмные начала»).

