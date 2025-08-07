Игрок Perfecto — о Virtus.pro: мы не единое целое

Новичок Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий честно оценил текущие проблемы состава. В интервью Илья признался, что коллектив пока не выглядит как слаженная единица:

Основная причина, почему мы играем не очень, — мы не единое целое. Мы как будто отдельные игроки, а не команда. Странно такое говорить, но это правда.

Залуцкий отметил, что после череды неудач важно проявить себя в официальных играх. Perfecto назвал текущий турнир настоящим испытанием для обновлённого состава, который с конца июня не может найти стабильность.

Для улучшения атмосферы внутри команды VP временно отказались от компьютеров.

Мы провели несколько дней без компьютеров — просто гуляли, проводили время вместе. Возможно, это поможет.

С момента перехода Perfecto «медведи» выступили на FISSURE PLAYGROUND 1, где вылетели на групповом этапе, и на IEM Cologne 2025, не преодолев play-in. В рамках закрытых отборов на BLAST Bounty Fall VP стартовала с уверенной победы над MIBR — 2:0.