Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игрок Perfecto — о Virtus.pro: мы не единое целое

Игрок Perfecto — о Virtus.pro: мы не единое целое
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий честно оценил текущие проблемы состава. В интервью Илья признался, что коллектив пока не выглядит как слаженная единица:

Основная причина, почему мы играем не очень, — мы не единое целое. Мы как будто отдельные игроки, а не команда. Странно такое говорить, но это правда.

Залуцкий отметил, что после череды неудач важно проявить себя в официальных играх. Perfecto назвал текущий турнир настоящим испытанием для обновлённого состава, который с конца июня не может найти стабильность.

Для улучшения атмосферы внутри команды VP временно отказались от компьютеров.

Мы провели несколько дней без компьютеров — просто гуляли, проводили время вместе. Возможно, это поможет.

С момента перехода Perfecto «медведи» выступили на FISSURE PLAYGROUND 1, где вылетели на групповом этапе, и на IEM Cologne 2025, не преодолев play-in. В рамках закрытых отборов на BLAST Bounty Fall VP стартовала с уверенной победы над MIBR — 2:0.

Fl1t и Fame сделали эйс!
Virtus.pro оставила MIBR за бортом квалификации на BLAST Bounty Fall 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android